Prazo apertado: quais os melhores horários para envio da declaração do IR?

Um olho no relógio e outro no computador. Aqui vão algumas dicas para quem opta por entregar a declaração do imposto de renda 2025 com altas doses de emoção: no último minuto.

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025 termina no dia 30 de maio, às 23h59min59s.