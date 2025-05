Quem tem direito a receber a restituição do Imposto de Renda?

Investimento é uma escolha inteligente com o orçamento em dia. Para quem não possui dívidas ou já as tem sob controle, o investimento da restituição se torna uma excelente alternativa. É possível aplicar o valor em produtos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs e fundos, ou ainda em renda variável, como ações ou fundos imobiliários, conforme o perfil de risco do investidor.

Investir é uma forma de multiplicar o recurso recebido, criando uma reserva de emergência ou acumulando patrimônio de longo prazo. A contabilidade pessoal moderna orienta que, após o pagamento de obrigações, o excedente deve ser alocado em ativos que proporcionem retorno. E a restituição pode ser a oportunidade para começar.

Planejamento financeiro e consciência fiscal. O uso consciente da restituição passa também por um planejamento tributário eficaz. Muitos contribuintes não acompanham mensalmente seus rendimentos e deduções, perdendo oportunidades de economizar ou de restituir valores maiores. Por isso, é recomendável contar com o apoio de um contador ou utilizar ferramentas de controle financeiro ao longo do ano.