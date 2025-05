Para onde vai o dinheiro do imposto de renda?

Ao pagar o imposto de renda, as pessoas normalmente se perguntam para onde vão os recursos arrecadados todos os anos.

O que acontece

O imposto de renda é arrecadado pela União por meio da Receita Federal. Porém, 50% do valor arrecadado é repartido com os Estados, Distrito Federal e municípios, conforme previsto no artigo 159, inciso I, da Constituição Federal, como explica Heitor Cesar Ribeiro, sócio da área Tributária do escritório Gaia Silva Gaede Advogados. Desta maneira, apenas metade do valor arrecadado fica, de fato, com a União.