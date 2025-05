Posso doar minha restituição para causas sociais?

Essa ideia está equivocada. A verdade é que a pessoa pode usar o valor da sua restituição para aumentá-la. E esse valor adicional será direcionado a uma entidade filantrópica, ligada aos fundos dos direitos da criança e do adolescente ou do idoso, sem reduzir um centavo do que já teria a receber. Jhonny Martins, vice-presidente do SERAC, hub de soluções corporativas

Contribuinte paga e recebe o valor corrigido pela Selic. O valor é doado via DARF (documento de arrecadação da Receita), emitido diretamente pelo programa da declaração, e corresponde a uma majoração da sua restituição. Em outras palavras: o contribuinte paga esse valor ao fundo agora, mas recebe esse mesmo montante acrescido da taxa Selic na restituição futura.

Quem arca com esse custo não é a pessoa, e sim a União. Governo repassa o valor majorado da restituição a entidade e devolve o valor corrigido ao contribuinte. "Ou seja, ao fazer essa escolha, o contribuinte transforma parte do que iria para os cofres públicos em um investimento social. Os recursos vão para a entidade que deseja, e ele ainda recebe a quantia de volta, atualizada pela Selic", detalha.

Apenas doações realizadas via DARF gerado no programa (código 3351) e pagas até 30/05/2025 são dedutíveis. Doações feitas diretamente na conta bancária da entidade não geram esse incentivo fiscal. O benefício é válido apenas para quem tem imposto apurado a pagar ou a restituir na declaração e faz a destinação para o fundo ao qual está vinculada a entidade.