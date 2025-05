1º lote da restituição do IR 2025: veja como consultar quem recebe hoje

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 será pago hoje (30). É possível conferir se você recebe acessando o site da Receita Federal (veja abaixo como).

Como consultar a restituição do IRPF 2025

Para saber se vai receber a restituição no primeiro lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

Pagamento das restituições vai ocorrer ao longo do dia 30 de maio. Neste primeiro lote estão cerca de 6,2 milhões de restituições. Do total de R$ 11 bilhões a serem pagos, R$ 7,811 bilhões serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal: idosos a partir de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou que sofram de doença grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.