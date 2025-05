Como saber a data da restituição do Imposto de Renda 2025? Veja critérios

Esse pagamento pode acontecer por diferentes motivos, entre os quais se destacam:

Quem recebe primeiro a restituição do IRPF?

Pessoas idosas são as primeiras a receber a restituição. Os pagamentos começam pelos contribuintes com 80 anos ou mais. Na sequência, vêm aqueles com 60 anos ou mais, além de indivíduos com deficiência física ou mental e pessoas diagnosticadas com doenças graves. De acordo com a Receita, se houver empate nos critérios de prioridade, quem enviou a declaração antes terá vantagem na fila.

Ordem de prioridade para a restituição: