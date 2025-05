O que é a malha fina e como saber se minha declaração tem algum erro?

Com o fim do prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda, muitos contribuintes começam a se perguntar "e se eu tiver caído na malha fina?". As dúvidas são comuns. É possível identificar eventuais inconsistências e corrigi-las antes que virem um problema maior.

O que aconteceu

Número de contribuintes na malha fina pode aumentar. De acordo com Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em investimentos, é possível que, neste ano, o número de pessoas que vão cair na malha fina seja maior. "Isso porque a nova possibilidade de atualizar o valor dos imóveis pode levar a erros no preenchimento da DABIM ou no cálculo do imposto devido, resultando em inconsistências na declaração".