Imposto de Renda 2025: caí na malha fina, como resolver a situação?

Analise o motivo: Veja o item específico que gerou a inconsistência. Pode ser um erro de digitação, uma omissão de rendimento, ou a ausência de documentos comprobatórios.

Corrija com uma declaração retificadora (se for o caso): Se você identificou o erro, basta abrir o programa do IR referente ao ano questionado, corrigir a informação e enviar a declaração retificadora. Isso pode, muitas vezes, resolver o problema sem necessidade de comparecer a um posto da Receita.

Divergência de informações. Se estiver tudo certo, mas caiu por divergência de terceiros, o melhor caminho é aguardar a análise da Receita ou agendar um atendimento para apresentar os documentos que comprovem a veracidade das informações prestadas.

Ter caído na malha fina não impede a declaração de imposto de renda no ano seguinte. "A malha fina de anos anteriores não desobriga o contribuinte de entregar a declaração do ano vigente, caso tenha recebido rendimentos ou se enquadre nos critérios de obrigatoriedade. A entrega correta da nova declaração ajuda a reforçar a sua regularização fiscal e evita novos problemas", diz Cassius Leal, CEO da Advys Contabilidade.

Dica importante: Mantenha todos os documentos organizados por pelo menos 5 anos e, em caso de dúvidas, conte com o apoio de um contador. A malha fina não é o fim do mundo. Com informação, transparência e agilidade, a situação pode ser resolvida com tranquilidade

O que é malha fina?

É uma análise profunda feita pela Receita Federal das declarações que apresentaram divergências de informações. Quando o contribuinte envia a declaração de Imposto de Renda, ela passa pelos sistemas da Receita Federal. As informações declaradas são verificadas e comparadas com os dados fornecidos por outras pessoas e empresas.