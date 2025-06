IR: quais são os próximos grupos para receber a restituição?

O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda já entregue no dia 30 de maio e contemplou grupos prioritários como idosos, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves e pessoas que vivem exclusivamente do magistério. Quem entregou a declaração nos primeiros dias, também tem mais chances de receber antes. Para o segundo lote, no dia 30 de junho, as regras são as mesmas.

Qual a prioridade para receber a restituição?

Idosos com 80 anos ou mais.

Idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência ou moléstia grave.

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Quem usou a declaração pré-preenchida e optou por receber via Pix (chave CPF).

Demais contribuintes, conforme a data de envio da declaração.

Como saber se não caiu na malha fina. Para saber qual o status de processamento da restituição, o contribuinte pode fazer dois tipos de consulta: