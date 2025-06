2º lote da restituição do IR já está fechado e tem data de pagamento; veja

O pagamento da restituição será feito na conta bancária informada na declaração. Caso o crédito não seja efetuado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB.

Se o valor não for resgatado dentro do prazo de um ano, o contribuinte pode solicitar a restituição não resgatada através do Portal e-CAC. Para isso, é preciso acessar o menu "Declarações e Demonstrativos" e selecionando "Meu Imposto de Renda".

Calendário de restituição do IRPF 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

30 de maio (já pago) 2º lote: 30 de junho

30 de junho 3º lote: 31 de julho

31 de julho 4º lote: 29 de agosto

29 de agosto 5º e último lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade na restituição do IRPF?

Os grupos prioritários para o recebimento da restituição do IRPF são: