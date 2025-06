Não entrou no 2º lote? Veja quando será o próximo pagamento da restituição

A Receita Federal liberou hoje (23) as consultas ao segundo lote, que será pago no dia 30. Os contribuintes que foram contemplados desta vez poderão fazer uma nova consulta no dia 24 de julho, quando serão divulgados os nomes de quem receberá o pagamento no terceiro lote, previsto para o dia 31 de julho.

Veja abaixo o calendário de restituições e os critérios da ordem de pagamento.

Quando serão os pagamentos da restituição do IR?