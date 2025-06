Como saber se eu cai na malha fina? Veja formas de identificar

Nem todo contribuinte que entrega a declaração do Imposto de Renda escapa da malha fina. Erros, omissões ou inconsistências nos dados podem levar a retenções e atrasos na restituição.

Veja, abaixo, como saber se você caiu na malha fina.

Como saber se caí na malha fina?

Contribuinte deve ficar de olho na Receita. Após o envio da declaração, o contribuinte pode acompanhar o processamento diretamente no site da Receita Federal, por meio do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), com login pelo Gov.br. Lá é possível verificar se a declaração está "em processamento", "processada", "com pendências" ou "em malha fiscal".