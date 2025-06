Restituição não caiu na conta, como estava previsto; o que fazer?

Mesmo se a restituição do Imposto de Renda constar como encaminhada ao banco para crédito em conta do contribuinte, não é garantido que o dinheiro seja realmente enviado para ele.

O que fazer?

Antes de se desesperar, há alguns caminhos disponíveis para resolver o impasse. Caso o nome do contribuinte esteja corretamente informado no sistema e a restituição não tenha sido creditada no lote esperado, o mais indicado é consultar a declaração pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal).

Atenção aos dados cadastrais. Podem existir pendências, restrições ou necessidade de atualizar os dados bancários preenchidos incorretamente, como o número da agência, tipo de conta ou código de operação. É preciso ficar atento também ao nome ou CPF incompletos ou com erros, endereço desatualizado, dados de dependentes ou rendimentos informados de forma incorreta, além de pendências fiscais ou irregularidades no cadastro junto à Receita Federal.