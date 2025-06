Que horas cai o 2º lote da restituição do IR 2025 hoje? Veja como funciona

6,5 milhões de contribuintes devem receber restituição hoje. O montante, de acordo com dados da Receita Federal, será de R$ 11 milhões, o mesmo total pago no primeiro lote.

Para saber se vai receber a restituição no primeiro lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o primeiro lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta a partir de hoje verá apenas a informação "em fila de restituição".

Está no 2º lote e não recebeu a restituição hoje? Saiba o que fazer

A Receita Federal aconselha a verificar os dados bancários informados. Caso haja algum erro com a conta, agência, titularidade, etc., será possível reagendar o pagamento. Ainda segundo a receita, o novo agendamento pode ser feito a partir do dia seguinte à data prevista para o crédito em conta.

O reagendamento pode ser feito de duas formas: