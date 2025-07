Minha restituição está no último lote, vale antecipar valor com o banco?

Quando esperar a Receita? A restituição é acrescida da Selic acumulada desde a data do prazo de entrega até o mês anterior ao da liberação da restituição + 1%. Desta forma, se o contribuinte possui um financiamento imobiliário com taxa de juros em 11% ao ano e gostaria de antecipar a restituição para amortizar parcelas desse financiamento, considerando que a Selic atualmente é de 15% ao ano, é financeiramente mais vantajoso aguardar a efetiva restituição pela Receita Federal, por exemplo", conclui Andrade.

Todo crédito no Brasil é caro, ou seja, com taxa de juros elevada. Adicionalmente, operações de crédito também registram incidência de encargos, como o IOF, encarecendo o valor final da operação. Desta forma, é possível ser justificável a antecipação em situações específicas, como, por exemplo, na 'troca' de dívidas de cartão de crédito, que possui uma taxa de juros muito alta, ou para o contribuinte que esteja com restrição de crédito e precise regularizar a situação com urgência.

Daniel Andrade, sócio do TAGD Advogados

Como pedir a antecipação?

Entre em contato com o banco. Para solicitar a restituição entre no app do seu banco, ou fale com o gerente, e escolha a opção antecipação de IR, informe o valor desejado e envie o recibo da declaração caso necessário. Após o banco avaliar a proposta (às vezes faz análise de crédito) e, estando aprovada, o valor é creditado em poucos dias.

Banco recebe quando a Receita fizer o depósito. Quando a Receita depositar o valor na conta cadastrada, o banco debita automaticamente o empréstimo. Se houver falha no depósito por causa de malha fina ou dados inconsistentes, a dívida segue até o vencimento contratado.