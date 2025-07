Restituição estava prevista, mas não caiu na conta. O que fazer?

O aviso de restituição do Imposto de Renda costuma ser uma ótima notícia para qualquer contribuinte. No entanto, é possível que o dinheiro não caia na conta do cidadão no prazo esperado, mesmo que a Receita informe que o valor já foi encaminhado ao banco para crédito em conta.

O que fazer?

Antes de se desesperar, há alguns caminhos disponíveis. Caso o nome do contribuinte esteja corretamente informado no sistema e a restituição não tenha sido creditada no lote esperado, o mais indicado é consultar a declaração pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal).

Podem existir pendências, restrições ou a necessidade de atualizar dados bancários preenchidos incorretamente, como o número da agência, tipo de conta ou código de operação. Outros possíveis problemas são nome ou CPF incompletos ou com erros, endereço desatualizado, dados de dependentes ou rendimentos informados de forma incorreta, além de pendências fiscais ou irregularidades no cadastro junto à Receita Federal. Se nenhuma irregularidade for identificada, o contribuinte pode buscar esclarecimentos por meio do atendimento da Receita Federal.