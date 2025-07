Restituição de quem caiu na malha fina terá de esperar até 2026

A Receita Federal criou regras que valem para todos os contribuintes. Mas nem sempre os problemas das pessoas se encaixam nas determinações do Fisco. Um casal de idosos, ele com 73 anos, ela com 83, fez a declaração e optou pela pré-preenchida. Muitas das informações e valores coincidiam. Mas a declaração do marido ficou retida. A justificativa da Receita: não constam nos sistemas as informações de plano de saúde e das despesas médicas.

Mas, em ambos os casos, os valores haviam sido confirmados na declaração pré-preenchida.

O valor gasto com o plano de saúde foi alto em 2025, passa de R$ 150 mil. O montante foi dividido entre os cônjuges e constou nas declarações do casal. Esse relato foi feito na mensagem enviada ao UOL por um assinante. Foi ele quem fez a declaração do marido e da esposa.