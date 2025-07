Consulta ao 3º lote da restituição do IRPF: veja quando ela será liberada

O terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 será pago no dia 31 de julho. A liberação da consulta normalmente ocorre 7 dias antes do depósito; sendo assim, nova lista dos contemplados deve estar disponível até o dia 24.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para consultar a restituição, os contribuintes devem acessar o site da Receita Federal (neste link) e clicar em "Iniciar". Será necessário informar o CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

O pagamento da restituição será feito na conta bancária informada na declaração. Caso o crédito não seja efetuado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB.