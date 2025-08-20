Consulta ao 4º lote de restituição do IR 2025: veja quando será liberada

A consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda será liberada na sexta-feira (22), às 10h. Nessa data, a Receita Federal divulgará os nomes dos contribuintes incluídos na próxima rodada de pagamentos, que será feita em 29 de agosto.

Quando serão os pagamentos da restituição do IR?

1º lote: 30 de maio (já pago)

30 de maio (já pago) 2º lote: 30 de junho (já pago)

30 de junho (já pago) 3º lote: 31 de julho (já pago)

31 de julho (já pago) 4º lote: 29 de agosto

29 de agosto 5º e último lote: 30 de setembro

Quem vai receber primeiro a restituição do IR 2025?

Idosos são as primeiras pessoas a receber o pagamento. Os valores são disponibilizados primeiro para aqueles com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, aparece quem tem mais de 60 anos, além de deficientes e portadores de moléstia grave. E, segundo a Receita Federal, se houver empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.