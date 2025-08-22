Consulta ao 4º lote da restituição do IR é liberada: veja como pesquisar

A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2025. O lote tem o valor total de R$ 2,9 bilhões e inclui 1,8 milhão de contribuintes.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição no quarto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. É preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).