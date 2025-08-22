Consulta ao 4º lote da restituição do IR é liberada: veja como pesquisar
A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2025. O lote tem o valor total de R$ 2,9 bilhões e inclui 1,8 milhão de contribuintes.
Como consultar a restituição do IRPF?
Para saber se vai receber a restituição no quarto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. É preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).
A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o quarto lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta verá apenas a informação "em fila de restituição".
O 4º lote será dividido da seguinte forma entre os contribuintes:
- Idosos acima de 80 anos: 13.515 restituições
- Contribuintes entre 60 e 79 anos: 72.434 restituições
- Contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave: 7.821 restituições
- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 22.841 restituições
- Contribuintes que utilizaram declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix: 312.915 restituições
- Contribuintes não prioritários (sem preferência): 1.454.509 restituições
Calendário completo de pagamento das restituições
- 1º lote: 30 de maio (já pago)
- 2º lote: 30 de junho (já pago)
- 3º lote: 31 de julho (já pago)
- 4º lote: 29 de agosto
- 5º e último lote: 30 de setembro
