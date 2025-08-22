Não entrou no 4º lote? Veja quando será o próximo pagamento da restituição

Quem vai receber primeiro a restituição do IR 2025?

Idosos são as primeiras pessoas a receber o pagamento. Os valores são disponibilizados primeiro para aqueles com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, aparece quem tem mais de 60 anos, além de deficientes e portadores de moléstia grave. E, segundo a Receita Federal, se houver empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.

Veja a fila da restituição:

Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e portadores de moléstia grave Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX Demais contribuintes.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição no quarto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).