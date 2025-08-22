Não entrou no 4º lote? Veja quando será o próximo pagamento da restituição
A Receita Federal liberou hoje (22) as consultas ao quarto lote de restituição, que será pago no dia 29. Os contribuintes que não foram contemplados desta vez poderão fazer uma nova consulta no dia 23 de setembro, quando serão divulgados os nomes de quem receberá o pagamento no quinto e último lote, previsto para o dia 30 de setembro.
Veja abaixo o calendário de restituições e os critérios da ordem de pagamento.
Quando serão os pagamentos da restituição do IR?
- 1º lote: 30 de maio (já pago)
- 2º lote: 30 de junho (já pago)
- 3º lote: 31 de julho (já pago)
- 4º lote: 29 de agosto
- 5º e último lote: 30 de setembro
Quem vai receber primeiro a restituição do IR 2025?
Idosos são as primeiras pessoas a receber o pagamento. Os valores são disponibilizados primeiro para aqueles com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, aparece quem tem mais de 60 anos, além de deficientes e portadores de moléstia grave. E, segundo a Receita Federal, se houver empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.
Veja a fila da restituição:
- Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos
- Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e portadores de moléstia grave
- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério
- Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX
- Demais contribuintes.
Como consultar a restituição do IRPF?
Para saber se vai receber a restituição no quarto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).
A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o quarto lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta verá apenas a informação "em fila de restituição".
