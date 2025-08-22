'Processada, em fila de restituição': entenda o que significa aviso do IRPF

Ao consultar o status da restituição do Imposto de Renda, alguns contribuintes encontram a mensagem "Processada — em fila de restituição". Isso significa que a declaração foi recebida e analisada pela Receita, mas que o valor da restituição ainda não foi liberado para pagamento.
A consulta ao 4º lote de restituição foi liberada hoje.
O que aconteceu
Valor ainda não foi liberado. Essa frase significa que a Receita Federal recebeu e processou a declaração com base nas informações prestadas pelo contribuinte e cruzamentos de informações constantes na base. O valor da restituição, porém, ainda não foi liberado para crédito na conta indicada na sua declaração.
Não quer dizer que o contribuinte caiu na malha fina. A mensagem indica apenas que as restituições são pagas em lotes, e o valor será depositado nos próximos.
O valor da restituição será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais, acumulado mensalmente, calculados a partir de junho de 2025 até o mês anterior ao da liberação da restituição, e de 1% no mês da liberação. Logo, os contribuintes cuja restituição foi liberada no primeiro lote, irão receber o mesmo valor apurado na declaração, ou seja, sem juros.
David Soares, Consultor Tributário da IOB
Em 2025, a ordem de liberação dos lotes de restituição obedece aos seguintes critérios de prioridade:
- Maiores de 80 anos
- Pessoas com deficiência física ou mental
- Pessoas com moléstia grave
- Maiores de 60 anos
- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério
- Utilização da declaração pré-preenchida e opção pelo recebimento da restituição via Pix
- Utilização da declaração pré-preenchida
- Demais contribuintes
Calendário de restituição do IRPF 2025
- 1º lote: 30 de maio (já pago)
- 2º lote: 30 de junho (já pago)
- 3º lote: 31 de julho (já pago)
- 4º lote: 29 de agosto
- 5º e último lote: 30 de setembro
Como consultar a restituição do IRPF?
Para saber se vai receber a restituição no segundo lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).
A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o segundo lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta verá apenas a informação "em fila de restituição".
