'Processada, em fila de restituição': entenda o que significa aviso do IRPF

Não quer dizer que o contribuinte caiu na malha fina. A mensagem indica apenas que as restituições são pagas em lotes, e o valor será depositado nos próximos.

O valor da restituição será acrescido de juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais, acumulado mensalmente, calculados a partir de junho de 2025 até o mês anterior ao da liberação da restituição, e de 1% no mês da liberação. Logo, os contribuintes cuja restituição foi liberada no primeiro lote, irão receber o mesmo valor apurado na declaração, ou seja, sem juros.

David Soares, Consultor Tributário da IOB

Em 2025, a ordem de liberação dos lotes de restituição obedece aos seguintes critérios de prioridade:

Maiores de 80 anos Pessoas com deficiência física ou mental Pessoas com moléstia grave Maiores de 60 anos Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério Utilização da declaração pré-preenchida e opção pelo recebimento da restituição via Pix Utilização da declaração pré-preenchida Demais contribuintes

Calendário de restituição do IRPF 2025