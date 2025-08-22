Assine UOL
Imposto de Renda

Que horas será liberada consulta ao 4º lote de restituição do IR 2025? Veja

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Imposto de Renda
Imposto de Renda

A partir das 10h desta sexta-feira (22), a Receita Federal libera a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2025. Serão contemplados cerca de 1,8 milhão de contribuintes, com um montante total de R$ 2,9 bilhões em pagamentos.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição no quarto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o quarto lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta verá apenas a informação "em fila de restituição".

Quem vai receber primeiro a restituição do IR 2025?

Idosos são as primeiras pessoas a receber o pagamento. Os valores são disponibilizados primeiro para aqueles com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, aparece quem tem mais de 60 anos, além de deficientes e portadores de moléstia grave. E, segundo a Receita Federal, se houver empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.

Veja a fila da restituição:

  1. Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos
  2. Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e portadores de moléstia grave
  3. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério
  4. Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX
  5. Demais contribuintes.

O 4º lote será dividido da seguinte forma entre os contribuintes:

  • Idosos acima de 80 anos: 13.515 restituições
  • Contribuintes entre 60 e 79 anos: 72.434 restituições
  • Contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave: 7.821 restituições
  • Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 22.841 restituições
  • Contribuintes que utilizaram declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix: 312.915 restituições
  • Contribuintes não prioritários (sem preferência): 1.454.509 restituições
Calendário completo de pagamento das restituições

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º e último lote: 30 de setembro

