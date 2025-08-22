Que horas será liberada consulta ao 4º lote de restituição do IR 2025? Veja

A partir das 10h desta sexta-feira (22), a Receita Federal libera a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2025. Serão contemplados cerca de 1,8 milhão de contribuintes, com um montante total de R$ 2,9 bilhões em pagamentos.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição no quarto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o quarto lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta verá apenas a informação "em fila de restituição".