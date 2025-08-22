Assine UOL
Imposto de Renda

Receita libera hoje consulta ao 4º lote de restituição do IR 2025

Do UOL, em São Paulo (SP)
22/08/2025
Imposto de renda
Imposto de renda Imagem: Joédson Alves/Agência Brasil

A Receita Federal libera hoje, às 10h, a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2025. A nova rodada de pagamentos, que inclui 1,8 milhão de contribuintes, tem o valor total de R$ 2,9 bilhões.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição no quarto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. É preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o quarto lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta verá apenas a informação "em fila de restituição".

Quem vai receber primeiro a restituição do IR 2025?

Idosos são as primeiras pessoas a receber o pagamento. Os valores são disponibilizados primeiro para aqueles com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, aparece quem tem mais de 60 anos, além de deficientes e portadores de moléstia grave. E, segundo a Receita Federal, se houver empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.

Veja a fila da restituição:

  1. Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos
  2. Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e portadores de moléstia grave
  3. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério
  4. Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX
  5. Demais contribuintes.

O 4º lote será dividido da seguinte forma entre os contribuintes:

  1. Idosos acima de 80 anos: 13.515 restituições
  2. Contribuintes entre 60 e 79 anos: 72.434 restituições
  3. Contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave: 7.821 restituições
  4. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 22.841 restituições
  5. Contribuintes que utilizaram declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix: 312.915 restituições
  6. Contribuintes não prioritários (sem preferência): 1.454.509 restituições
Calendário completo de pagamento das restituições

  • 1º lote: 30 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho (já pago)
  • 3º lote: 31 de julho (já pago)
  • 4º lote: 29 de agosto
  • 5º e último lote: 30 de setembro

