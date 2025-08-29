Consulta ao 4º lote de restituição do IR 2025: veja quem recebe hoje

A Receita Federal paga hoje o 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Veja, abaixo, como fazer a consulta para conferir se está entre os contemplados.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição no quarto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o quarto lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta verá apenas a informação "em fila de restituição".