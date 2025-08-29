Que horas cai o 4º lote da restituição do IR 2025 hoje? Veja como funciona

O quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2025 será depositado hoje (29). As transferências não têm um horário específico pré-definido e podem variar conforme os bancos de cada contribuinte.

O que aconteceu

A realização do depósito é responsabilidade dos bancos e pode acontecer ao longo do dia. Segundo a Receita Federal, os valores são encaminhados para as instituições bancárias e elas têm a obrigação de creditar na conta dos contribuintes no dia 29 de agosto.