Receita paga hoje 4º lote de restituição do IR; veja como saber quem recebe

O pagamento não tem um horário definido para ocorrer. A realização do depósito é responsabilidade dos bancos e pode acontecer ao longo do dia. Segundo a Receita Federal, os valores são encaminhados para as instituições bancárias e elas têm a obrigação de creditar na conta dos contribuintes no dia 29 de agosto.

Não há um horário definido. Algumas instituições executam seus processos de crédito na virada do dia 28 para o dia 29, outras fazem o crédito na manhã do dia 29. Não temos gerência e depende de cada banco. Receita Federal

Como consultar a restituição do IRPF?

Para saber se vai receber a restituição hoje, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet. È preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).

A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o quarto lote, o contribuinte que não tem nenhuma pendência na declaração e fizer a consulta verá apenas a informação "em fila de restituição".

Calendário de pagamento das restituições do IR