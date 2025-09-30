Consulta ao 5º e último lote de restituição do IR: veja quem recebe hoje

A Receita Federal paga hoje o quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Veja, abaixo, como fazer a consulta para conferir se está entre os contemplados.
Como consultar a restituição do IRPF?
Para saber se vai receber a restituição no quinto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet (clique aqui). Na página, é preciso preencher o formulário com o número do CPF, a data de nascimento e o ano de exercício (2025).
A informação sobre a situação da restituição do contribuinte é atualizada mensalmente. Caso sua restituição não esteja prevista para o último lote, o contribuinte provavelmente apresenta alguma pendência na declaração e precisa entrar em contato com o Fisco para regularizar.
Quando serão os pagamentos da restituição do IR?
- 1º lote: 30 de maio (já pago)
- 2º lote: 30 de junho (já pago)
- 3º lote: 31 de julho (já pago)
- 4º lote: 29 de agosto (pago hoje)
- 5º e último lote: 30 de setembro
Quem vai receber primeiro a restituição do IR 2025?
Idosos são as primeiras pessoas a receber o pagamento. Os valores são disponibilizados primeiro para aqueles com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, aparece quem tem mais de 60 anos, além de deficientes e portadores de moléstia grave. E, segundo a Receita Federal, se houver empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade.
Veja a fila da restituição:
- Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos
- Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e portadores de moléstia grave
- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério
- Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX
- Demais contribuintes.
O 5º lote está dividido da seguinte forma entre os contribuintes:
- Idosos acima de 80 anos: 15.604 restituições
- Contribuintes entre 60 e 79 anos: 66.637 restituições
- Contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave: 6.968 restituições
- Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 16.926 restituições
- Contribuintes que utilizaram declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix: 234.920 restituições
- Contribuintes não prioritários (sem preferência): 46.222 restituições
