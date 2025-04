Imposto de Renda 2025 Olá, me conte a sua dúvida sobre declaração do IR! Quem precisa declarar? Quando recebo a restituição? Simplificada ou completa? Posso deduzir gastos com remédio? Posso deduzir gastos com educação? Quem pode ser dependente? Conjunta ou separada? O chatbot é um projeto pioneiro, baseado em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL a partir de dados oficiais e tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

O tira-dúvidas do Imposto de Renda 2025 foi criado com base em notícias do UOL Economia para responder suas perguntas. O projeto, exclusivo para assinantes, utiliza inteligência artificial para entregar suas respostas. Use acima.

A ferramenta passou em testes feitos pela redação do UOL apresentando poucas inconsistências, mas, como toda inteligência artificial, não é imune a erros e pode apresentar alucinações. Em caso de dúvidas mais complexas e somas relevantes de dinheiro, é aconselhável procurar um especialista para tirar dúvidas. O chatbot tem fins apenas informativos e não configura aconselhamento formal.