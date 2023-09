Quanto você ganha com R$ 10 mil nas ações que mais pagam dividendos?

Veja quais são as maiores pagadoras de dividendos. Investindo hoje R$ 10 mil nas ações da Petrobras (PETR4), você receberá um total de R$ 2.872 ao longo dos próximos 12 meses, se a companhia continuar remunerando os seus acionistas no mesmo ritmo do último ano.

Petrobras (PETR4): R$ 2.872 CSN (CSNA3): R$ 2.437 CSN Mineração (CMIN3): R$ 2.194 Grendene (GRND3): R$ 2.029 Mitre Realty (MTRE3): R$ 1.744 Banco BMG (BMGB4): R$ 1.612 Gerdau (GGBR3): R$ 1.388 Marfrig (MRFG3): R$ 1.347 Bradespar (BRAP4): R$ 1.344 BrasilAgro (AGRO3): R$ 1.336

Vale a pena?

Se você está acostumado com investimentos de renda fixa, que têm um risco muito menor do que as ações, é possível que não ache interessante o rendimento dos dividendos.

Afinal, investindo no ativo mais seguro do país, o Tesouro Selic, você consegue um ganho bruto em torno de 13,25% ao ano, considerando a rentabilidade atual. Com com R$ 10 mil investidos no Tesouro, o rendimento bruto é de R$ 1.325 em um ano e de R$ 1.093 já descontando o IR. Por essa lógica, qualquer ação com um rendimento inferior a essa porcentagem seria um mau negócio.

No entanto, não é assim que funciona. As boas empresas tendem a crescer a longo prazo e, assim, aumentar cada vez mais o pagamento de dividendos.