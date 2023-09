Entre as LCAs e LCIs, a mais rentável que vi está com rentabilidade de 11,32% ao ano. Apesar de ser isenta de IR, essa aplicação faz com que R$ 1.000 se tornem R$ 1.113 após um ano, ficando abaixo do CDB encontrado.

Para travar o dinheiro e resgatar em seis anos

Tesouro Prefixado 2029 (10,88% ao ano): R$ 1.700

LCA/LCI (9,72% ao ano): R$ 1.745

CDB (13,5% ao ano): R$ 1.919

O Tesouro Direto tem um título com prazo de seis anos, o Tesouro Prefixado 2029, com rentabilidade de 10,88% ao ano. Um investimento de R$ 1.000 nesse papel se torna R$ 1.700 após seis anos.

O CDB mais vantajoso que encontrei para seis anos está com taxa de 13,5% ao ano. Com isso, um investimento de R$ 1.000 vira R$ 1.919 no final do período.

Entre as LCAs e LCIs, a mais rentável que achei está rendendo 9,72% ao ano. Um investimento de R$ 1.000 se torna R$ 1.745 ao final de seis anos.