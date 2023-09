Em vez de clicar no link, entre em contato com a empresa ou órgão do governo. Por exemplo, se a mensagem diz ser da Receita Federal, abra o seu navegador de internet, procure o site da Receita e entre em contato pelos canais oficiais e informe que recebeu a mensagem suspeita.

Cartão de crédito clonado

Também é comum o golpe do cartão de crédito clonado. Você percebe que a sua fatura traz gastos que você nunca fez.

Para evitar esse golpe, o ideal é verificar a sua fatura frequentemente, não apenas quando for pagá-la. Alguns bancos enviam ao cliente uma notificação no celular sempre que uma compra é feita por cartão de crédito. Se não for o caso do seu banco, vale a pena entrar no aplicativo oficial da sua instituição financeira pelo menos a cada três dias e verificar se não foram feitas compras indevidas no cartão.

Quanto antes você descobrir a fraude, melhor, pois assim você bloqueia seu cartão e evita novas compras. Além disso, é importante você pedir ao banco o estorno dos valores cobrados indevidamente.

Amigo pedindo dinheiro

Um golpe muito comum é o do falso amigo ou parente que pede dinheiro. A vítima recebe pelo Whatsapp uma mensagem que parece ser de uma pessoa conhecida, por exemplo, do filho.