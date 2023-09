Com queda nos juros, veja quais investimentos ainda rendem 1% ao mês

O único investimento de baixo risco que encontrei com rentabilidade de 1% ao mês foi um CDB prefixado emitido pelo Banco Paulista. Disponível nas corretoras Rico e XP, esse CDB tem uma rentabilidade bruta de 14,9% ao ano e um prazo de 740 dias. Descontando o Imposto de Renda, o título renderá 12,7% ao ano, o que dá exatamente 1% ao mês.

O fato de eu não ter encontrado outro investimento com essa taxa não significa que não exista. Em minha pesquisa tomei como base um investimento inicial de R$ 1.000. Caso você tenha uma quantia maior para aplicar, é possível que encontre opções com uma rentabilidade até um pouco maior, nessas ou em outras corretoras.

Também é preciso observar que o banco emissor do CDB citado (Banco Paulista) é relativamente pequeno. Por isso, esse investimento só é realmente de baixo risco se você não ultrapassar o valor de R$ 250 mil. Se o banco emissor quebrar, o FGC (Fundo Garantidor de Crédito) se compromete a pagar o que for de direito dos investidores, até o limite de R$ 250 mil. Acima desse limite, o prejuízo tende a ficar por conta do investidor.

Tenha em mente, também, que o limite de R$ 250 mil é por banco emissor, não por corretora. Então, não adianta investir, por exemplo, R$ 200 mil no CDB do Banco Paulista via corretora XP e mais R$ 200 mil via Rico. Desses R$ 400 mil investidos, o FGC só cobrirá R$ 250 mil, ficando o restante (R$ 150 mil) por conta e risco do investidor.

Outros investimentos com rendimento de 1% ao mês

Existem investimentos que podem oferecer um retorno líquido de 1% ao mês ou até mais, mas têm risco mais alto. É o caso, por exemplo, dos fundos de investimento imobiliário (FIIs) e das ações. No entanto, essas duas modalidades apresentam uma imprevisibilidade muito maior em comparação com CDBs, LCAs, LCIs e outras aplicações de renda fixa.