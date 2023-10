Queda na Selic pode turbinar ganhos de títulos do Tesouro Direto; entenda

O título ao qual me refiro é o Tesouro Prefixado. No Tesouro Direto, existem três títulos prefixados. Se você investir em qualquer um deles, estará se expondo a essa possibilidade de ganho fora do comum.

Quando a taxa básica de juros (a Selic) cai, a rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto cai. Mas no caso do Tesouro Prefixado, a rentabilidade não cai para os investimentos já realizados.

Vale para quem já investiu

Digamos que João tenha investido no Tesouro Prefixado em janeiro. Com isso, ele conseguiu travar um rendimento bruto de, aproximadamente, 13% ao ano. Esse retorno ficou garantido para João até a data de vencimento do título, em 2026.

Hoje, se você for investir no mesmo título, terá uma rentabilidade de apenas 10,8% ao ano. Ou seja, quem já tinha investido no título continua ganhando 13%, enquanto quem ainda vai investir receberá 10,8%.

Até aí é um negócio interessante, só que não é nada demais para uma aplicação de renda fixa. Mas veja o pulo do gato.