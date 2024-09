Quanto investir para receber R$ 1.000 todos os meses com alta da taxa Selic

Esse valor de R$ 121 mil para um retorno de R$ 1.000 por mês foi calculado a partir da mediana do retorno atual dos FIIs do setor de logística, que está em 9,92% ao ano.

Vale lembrar que o retorno dos FIIs não é garantido. Essa taxa de retorno só se confirmará se os FIIs continuarem remunerando os investidores no mesmo ritmo dos últimos 12 meses.

Alto risco

Investindo em ações, que oferecem um risco alto, o retorno em dividendos pode variar muito. Se considerarmos as empresas que tiveram lucro e pagaram dividendos nos últimos 12 meses, a mediana da taxa de retorno está em 4,86% ao ano.

Com essa rentabilidade, seria preciso investir R$ 247 mil para receber R$ 12 mil por ano em dividendos, o que daria uma média de R$ 1.000 por mês.

No entanto, na lista, há empresas com retorno baixíssimo, de menos de 1% ao ano, e outras acima de 15% ao ano. A Petrobras, por exemplo, está hoje com um retorno de 17,6% ao ano. Se a empresa continuar distribuindo dividendos no mesmo ritmo dos últimos 12 meses, seria preciso aplicar não mais do que R$ 68 mil para receber uma renda média de R$ 1.000 por mês.