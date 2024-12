Por que estou investindo em fundos imobiliários enquanto eles despencam?

Além disso, nos Estados Unidos, espera-se que o banco central dê uma pausa na sua trajetória de corte da taxa de juros. Quando os juros americanos estão altos, o país atrai investimentos internacionais, reduzindo o capital disponível para aplicação em outros mercados, como o Brasil.

Todos esses dados são importantes e merecem a nossa atenção. Mas vamos olhar para o cenário completo?

O lado positivo do cenário atual

Alguns dados macroeconômicos vão muito bem. O PIB do terceiro trimestre de 2024 subiu 4% em relação ao mesmo período do ano passado. E não foi um crescimento impulsionado por dinheiro público, mas, sim, pela população e pelas empresas.

Na conta do PIB, os gastos do governo cresceram 1,3%, enquanto o consumo das famílias aumentou 5,5% e o investimento das empresas (a chamada "formação bruta de capital fixo) subiu nada menos que 10,8%, sempre em comparação com o terceiro trimestre de 2023.

Com as empresas aumentando o investimento dessa maneira, você acha, mesmo, que a economia está à beira do caos?