Com juros altos, investimentos de renda fixa são os melhores? Entenda

E se o dinheiro for para curto prazo ou emergência, aí não tem muito o que discutir: vá no mais seguro. Para emergência, sem dúvida o ideal é o Tesouro Selic. Para outros objetivos de curto ou médio prazo, um CDB com rentabilidade de 110% do CDI ou uma LCA ou LCI acima de 90% do CDI cumpre bem o papel.

Alguma dúvida?

