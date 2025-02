Títulos do Tesouro disparam até 5% para quem investiu em janeiro. Entenda

Funciona da seguinte maneira: quando você estiver interessado em investir no Tesouro a longo prazo, coloque metade do dinheiro no Tesouro Selic e a outra metade no Tesouro Prefixado.

É importante que a data de vencimento do Prefixado esteja dentro das suas possibilidades, ou seja, você deve ter capacidade de esperar até o fim desse prazo, se necessário.

Por exemplo, se acha que pode precisar do dinheiro daqui a dois anos, não invista no Tesouro Prefixado 2031. Invista, por exemplo, no que vence em 2027.

Feito o investimento, se a taxa Selic subir, o valor que for aplicado no Tesouro Selic vai aumentar. Já o valor do Prefixado vai diminuir. Se isso ocorrer, basta não vender seus títulos, pois no vencimento você receberá exatamente o que foi previsto, sem perdas.

Já se as expectativas sobre a Selic caírem, o preço do Tesouro Prefixado vai aumentar - como ocorreu agora. Ao mesmo tempo, o preço do Tesouro Selic não vai cair, pois é um tipo de título que quase nunca tem rentabilidade negativa.

Desse modo, se dividir seu investimento nesses dois papéis, você estará resguardado pelo Tesouro Selic caso o Prefixado caia. E terá um lucro acima da média da renda fixa se o Prefixado subir.