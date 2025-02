Tesouro Direto rendeu mais do que investimento nos EUA nos últimos 20 anos

Quem investiu R$ 1.000 nos Estados Unidos há 20 anos, hoje está com R$ 2.903. Já quem aplicou a mesma quantia no Tesouro Direto, atualmente está com R$ 6.371.

Os números mostram que nem sempre investir no exterior é a salvação. Ao contrário, no exemplo acima, o saldo final, já líquido de Imposto de Renda, é mais que o dobro para quem investiu no Brasil, em comparação com aqueles que aplicaram nos EUA.

Na coluna de hoje eu faço um comparativo dos investimentos em renda fixa no Brasil e nos EUA nos últimos 20, 10 e 5 anos. Onde você acha que rendeu mais?