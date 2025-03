Gastou mais do que podia no Carnaval? Veja como pagar menos juros

Uma dívida com essa taxa, se não for paga, chega a R$ 1.283 após três meses e a R$ 2.712 após um ano.

Isso, repito, se a dívida não for paga. Mas, se você pagar corretamente as parcelas, gastará bem menos do que isso com juros.

Cheque especial é um pouco melhor

Embora longe do ideal, o cheque especial (saldo negativo na conta) tem uma taxa de juros menor do que a do parcelamento do cartão de crédito.

Assim, se o seu banco permitir, é melhor pagar a fatura inteira do cartão e ficar com saldo negativo na conta corrente do que não pagar a fatura toda ou até do que parcelar no cartão.

Atualmente, a taxa de juros do cheque especial no Brasil está em média, em 136% ao ano. Dessa forma, uma dívida de R$ 1.000 subiria para R$ 1.239 em três meses e para R$ 2.360 em um ano.