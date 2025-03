O que rende mais: CDB, LCA ou LCI? Tire essa dúvida para sempre

Para facilitar, o ideal é comparar, separadamente, os pós-fixados, os prefixados e os indexados à inflação. Vamos começar pelos pós-fixados.

Comparando pós-fixados

Os investimentos pós-fixados, na maioria das vezes, têm a rentabilidade definida como uma porcentagem do CDI, que é uma taxa de juros.

Vamos tomar como referência um CDB com rentabilidade de 100% do CDI. Qual seria a LCA ou LCI equivalente, considerando que o primeiro tem imposto, e as outras duas não?

Se o dinheiro for resgatado em até 180 dias, basta você multiplicar a rentabilidade do CDB por 0,775.

Logo, um CDB com rentabilidade de 100% do CDI é comparável com uma LCA ou LCI de 77,5% do CDI (100% vezes 0,775 é igual a 77,5%).