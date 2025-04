Tem CDB do Banco Master? Instituição vai quebrar? Fique calmo e leia isto

Em 2025, o Master tem que pagar R$ 16 bilhões a investidores, somando todos os CDBs e outras obrigações que vencem até dezembro. Para isso, segundo reportagem da Folha de S.Paulo, o banco pode precisar vender parte dos seus ativos.

O que fazer?

Diante desse cenário, quem não quer correr riscos não deve, na minha visão, investir em um CDB do Master neste momento. Vamos esperar o desenrolar da possível compra de parte do banco pelo BRB. É possível que a compra reduza bastante o risco desses títulos.

Para quem tem CDBs ou quaisquer títulos emitidos pelo Master, e o valor soma menos de R$ 250 mil, o ideal também é aguardar. Se você tentar vender os papéis agora, antes do vencimento, pode ter um prejuízo desnecessário, pois, de qualquer maneira, você está protegido pelo FGC.

Mas, se você possui mais de R$ 250 mil em ativos desse banco, verifique se seus títulos têm liquidez diária. Se eu tivesse, nesse momento, papéis do Master com liquidez, solicitaria o resgate antecipado.

Caso você esteja acima dos R$ 250 mil em títulos do banco sem liquidez diária, você tem duas opções: tentar vender seus papéis no mercado secundário, correndo risco de ter uma perda, ou aguardar para ver o que ocorre. Eu, nessa situação, aguardaria, pois com as informações disponíveis hoje, incluindo a possível compra pelo BRB e vendo o Banco Central acompanhar o caso de perto, acredito haver mais chance de a situação se resolver do que de ocorrer uma insolvência.