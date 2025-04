Após caso do Banco Master, ainda vale a pena investir em CDB?

Hoje, o Tesouro Selic, um dos títulos do Tesouro Direto, rende aproximadamente 102% do CDI e tem liquidez diária. Sendo assim, eu só invisto em um CDB se ele pagar, pelo menos, 110% do CDI e tiver liquidez diária.

No caso de LCA ou LCI, que são isentas de Imposto de Renda, os números são diferentes e dependem do prazo do investimento. Para prazo de até 180 dias, por exemplo, um CDB de 110% do CDI equivale a uma LCA ou LCI de 85% do CDI. Para aplicação de dois anos ou mais, o mesmo CDB equivale a uma LCA ou LCI de 94% do CDI.

Por sinal, atualmente eu tenho uma LCA de 95% do CDI. Trata-se de uma ótima rentabilidade e não há perspectiva de que, em caso de insolvência do banco emissor, o FGC não dê conta. Mesmo assim, eu me mantenho dentro do limite de R$ 250 mil. A maior parte da minha carteira de renda fixa está no Tesouro Selic, e uma pequena quantia fica em um fundo DI, para os gastos do dia a dia.

Alguma dúvida?

Tendo alguma dúvida sobre investimentos, me siga no Instagram e envie uma mensagem por lá. Sua pergunta poderá ser respondida nesta coluna.