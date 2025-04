Fundos imobiliários se recuperam. Quanto investir para receber R$ 5.000?

Nesse tipo de fundo, que é mais seguro, o retorno médio em dividendos está hoje em 10,9% ao ano.

Com essa taxa de rentabilidade, para receber R$ 5.000 por mês, é necessário investir R$ 552 mil.

No entanto, alguns fundos estão com retorno bem acima da média. É o caso, por exemplo, do BTAL11, um fundo do banco BTG do setor de logística, com um retorno de 14,1%. Com isso, se o fundo continuar distribuindo dividendos no mesmo ritmo dos últimos 12 meses, seria necessário investir R$ 425 mil para obter uma renda mensal de R$ 5.000.

Na outra ponta, o FII de tijolo com menor retorno entre os 20 que analisei para esta coluna é, no momento, o HGLG11, com 8,47% ao ano. Nesse papel, se mantida a rentabilidade atual, seria preciso aplicar R$ 708 mil para obter os R$ 5.000 por mês.

Fundos de papel

Nos fundos imobiliários chamados "de papel", que não possuem imóveis físicos e sim contratos de recebíveis imobiliários, a taxa de retorno em dividendos costuma ser maior, pois o risco também é mais elevado.