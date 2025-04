Com Trump, ainda vale a pena investir nos EUA para proteger patrimônio?

Porém, acho difícil que a postura exótica de Trump continue por muito tempo. Ou ele vai interrompê-la, ou outros o farão. Bilionários americanos já perderam trilhões de dólares em valor de mercado das suas empresas. O agronegócio local está sofrendo com as tarifas retaliatórias impostas pela China. A indefinição da política tarifária faz com que empresários não possam tomar decisões.

Resumindo, em algum momento Trump precisará parar de esticar a corda, e as coisas devem se acomodar. Até lá, a tendência é continuar havendo volatilidade nos mercados.

Afinal, ainda vale a pena investir nos EUA?

Se você for um investidor conservador, não. Para um brasileiro, só vale a pena investir nos EUA se for em renda variável. Os títulos de renda fixa do Brasil pagam juros tão altos que, a longo prazo, acabam compensando a desvalorização do real.

Já se você investe em renda variável no Brasil, os EUA ainda são uma oportunidade de diversificação e redução do risco. Apenas esteja ciente de que o risco não deixa de existir. Com ou sem um eventual colapso do dólar, existe chance de perder dinheiro investindo nos EUA, mesmo a longo prazo.

Alguma dúvida?

Tendo alguma dúvida sobre investimentos, me siga no Instagram e envie uma mensagem por lá. Sua pergunta poderá ser respondida nesta coluna.