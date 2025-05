Em 20 anos, investimentos seguros renderam 75% mais do que a Bolsa

Desse modo, um investimento de R$ 1.000 apostando na valorização do Ibovespa teria rendido R$ 3.052, já descontando o Imposto de Renda. Já uma aplicação que acumulasse um rendimento de 100% do CDI no período acumularia um rendimento de R$ 5.328, ou seja, 75% mais do que o do Ibovespa.

Ações campeãs superam o CDI

O Ibovespa é um índice das ações mais negociadas do Brasil e representa cerca de 80% do volume financeiro do mercado nacional. Portanto, ele acaba reunindo tanto ações que subiram muito quanto as que mais perderam.

Se olharmos para as empresas com melhores resultados no período, os ganhos acabam superando, e muito, o CDI.

De acordo com a consultoria Elos Ayta, a ação que mais rendeu de 2005 a 2025 foi a do Santander, com um ganho de 6.150% no período.

O ranking segue com a Comgás (3.445%), a Whirlpool (3.398%), o Banestes (3.290%) e a Isa Energia, antiga Cesp (2.852%).