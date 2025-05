Com juros altos, investimentos prometem fazer seu dinheiro dobrar em 5 anos

As debêntures, os CRIs e os CRAs são investimentos bem mais arriscados do que o Tesouro Direto, que é a aplicação mais segura do país.

Também têm um risco maior do que o CDB, a LCA, a LCI e a poupança, que possuem garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito). Se você aplicar em um desses quatro tipos de investimento, e a instituição financeira responsável quebrar, o FGC lhe paga o que você investiu, mais os juros acumulados, até o limite de R$ 250 mil.

Com debêntures, CRIs e CRAs, não há proteção do FGC. Em caso de calote, você tende a ficar no prejuízo, mesmo. Por isso, se estiver considerando aplicar em uma dessas três modalidades, verifique quais as chances de um calote. Cada debênture e cada CRI ou CRA tem seus riscos próprios, pois representam empresas diferentes, no caso das debêntures, e contratos diferentes, no caso dos CRIs e CRAs.

Outro ponto importante é que esses ativos em geral não podem ser resgatados antes do vencimento. Às vezes, você consegue vendê-los antes do prazo, mas com o risco de prejuízo.

A rentabilidade é excelente, mas o risco é considerável. Antes de investir, estude bem o ativo.

Alguma dúvida?

Tendo alguma dúvida sobre investimentos, me siga no Instagram e envie uma mensagem por lá. Sua pergunta poderá ser respondida nesta coluna.