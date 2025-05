A taxa de juros vai cair? Não cometa esse erro nos seus investimentos

O Ifix, índice que representa os FIIs mais negociados do país, subiu nada menos do que 9,7% desde o início do ano. O Ibovespa, que representa o mercado de ações, saltou 15,8% no mesmo período.

Esses dois tipos de ativos devem ser analisados porque não têm uma relação tão direta com a taxa de juros (ou melhor, com as expectativas sobre as taxas) quanto os títulos de renda fixa, como o Tesouro Prefixado.

Mesmo assim, pode-se tranquilamente considerar que as expectativas de queda nos juros contribuíram para essa alta.

Ainda mais quando observamos que as empresas do varejo, que são muito sensíveis à taxa Selic, tiveram um forte ganho na Bolsa. Lojas Renner, Magazine Luiza e Casas Bahia subiram 45,2%, 50,1% e 75%, respectivamente, desde o início do ano.

Como se beneficiar da queda na Selic?

Se você quer que os seus investimentos se beneficiem da variação da Selic, precisa olhar mais para as expectativas do que para as taxas em si.