Queda nos juros ameaça investimentos de renda fixa? Saiba como se preparar

A altíssima rentabilidade dos investimentos de baixo risco pode estar com os dias contados.

Com a prévia da inflação de maio mostrando um número mais baixo do que o esperado, aumentam as chances de que a taxa básica de juros, a Selic, pare de subir já na próxima reunião da diretoria do Banco Central (BC), em junho.

Mais do que isso, aumentam as chances de se iniciar um ciclo de queda dos juros em 2026. Analistas consultados pelo BC projetam que a Selic se mantenha em 14,75% ao ano em 2025 e caia para 12,5% no final do ano que vem.