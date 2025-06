Qual é o melhor investimento para juntar os primeiros R$ 100 mil? Compare

Veja os resultados abaixo.

Investindo com risco baixo

Ao contrário do que muitos pensam, existe uma variação muito grande de rentabilidade entre as aplicações de baixo risco. Isso se reflete no tempo que você acaba levando para juntar uma determinada quantia.

Investindo R$ 500 por mês na poupança, por exemplo, você levará, aproximadamente, 14 anos para acumular o equivalente a R$ 100 mil. Já no Tesouro Direto, esse tempo cai para 11 anos. Em um CDB com rentabilidade de 115% do CDI, para 10 anos.

Com aportes de R$ 1.000 mensais, o tempo necessário fica em oito anos na poupança, sete anos no Tesouro e seis anos no CDB de 115% do CDI.

Por fim, com investimentos de R$ 2.000 por mês, o período é de quatro anos na poupança, três anos e nove meses no Tesouro e três anos e sete meses no referido CDB.